Stasera a Ballando con le Stelle, Anna Lou e Nikita hanno conquistato queste edizione e la giuria: “Ammalianti”, tra i commenti più gettonati.

Anna Lou e Nikita conquistano Ballando

Salvati dal ballottaggio di inizio puntata, Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti sono tornati in pista a Ballando con le Stelle, più agguerriti che mai e con la voglia di fare bene e dimostrare di meritare il proprio posto.

In questa puntata Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti hanno proposto la loro coreografia, dopo una lunga preparazione settimanale, data anche dalla preoccupazione per lo spareggio. Nonostante ciò però se la sono cavata piuttosto bene e la loro freschezza ha conquistato il pubblico di Rai 1 e la giuria. Dai presenti in sala ne è nato un applauso che ha dunque dimostrato come i due sono certamente tra le coppie più apprezzate della trasmissione.

Scesi in pista per la seconda volta questa sera, Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti si sono cimentati in un paso-doble sulle note di Cenere. Ma come sarà andata questa volta? Tutti sembrano ancora una volta aver apprezzato, ma come spesso capita si deve passare ovviamente dal giudizio della giuria che è sempre molto esigente.

I giudizi della giuria

Milly Carlucci ha invitato Nikita Perotti e Anna Lou Castoldi a raccogliere tutti gli applausi da parte del pubblico e li ha invitati poi a presentarsi davanti ai giurati di Ballando con le Stelle per riceverne i commenti.

A prendere la parola per prima la parola è stata Carolyn Smith: “Sinceramente all’inizio avevo un po’ paura, perché ci sono dei balli che non devono avere troppa contaminazione. Mi è piaciuto il cambio di ruolo: avete fatto una cosa che in tanti non hanno fatto”.

Successivamente a Ballando è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli che ha detto la sua: “Non hai fatto grandi drammi, dicendo ‘mi ritiro’. Stasera siete stati perfetti, ammalianti: questa sera Nikita mi hai conquistato. Mi piace la tua capacità di autoanalisi: hai parlato dei piercing come di una coperta personale piuttosto che come un atto di ribellione”.

Applausi anche da Canino, Zazzaroni e Mariotto, per un risultato di 47 punti!