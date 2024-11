Nel corso della puntata di questa sera del Grande Fratello, Jessica Morlacchi si è esibita al Grande Fratello, commuovendo tutti i suoi compagni. Poi ha ricevuto una sorpresa molto bella da parte della sua mamma.

Jessica Morlacchi commuove tutti al GF

Stasera nella Casa del Grande Fratello non ci sono stati soltanto momenti di tensione tra i concorrenti che hanno inevitabilmente aperto nuovi scenari. Ma abbiamo assistito anche a un tenero momento dedicato a Jessica Morlacchi.

LEGGI ANCHE: Federica si espone e sceglie Alfonso, ma Stefano non molla: “Credevo in noi”

La cantante, ex dei Gazosa, ha sempre mostrato il suo carattere più esuberante e giocoso, ma non sono mancati anche momenti in cui ha fatto vedere al pubblico la sua parte più fragile.

E per questo che stasera il Grande Fratello ha deciso di farle una “carezza”, coinvolgendo sua madre in questa sorpresa. Jessica Morlacchi dunque ha avuto la possibilità di riabbracciare una delle donne più importanti della sua vita e ricevere tutta la forza e affetto in questo momento. Un bel regalo che ha suscitato non poche lacrime e non solo in Jessica, ma anche in alcuni dei suoi compagni e del pubblico, che non sono riusciti di certo a contenersi.

Jessica Morlacchi prima di questo momento, però, ha avuto modo di mettere in mostra le sue abilità canore, esibendosi sulle note di Hero di Mariah Carey, una delle sue artiste preferite. La sua performance ha emozionato tutti i suoi compagni, che non hanno trattenuto le lacrime.

LEGGI ANCHE: Le Non è la Rai tacciate dal gruppo di fare strategia, persino l’ex compagna Eleonora le critica: “Vedo incoerenza”

Anche il pubblico a casa ha molto apprezzato questa bellissima sorpresa rivolta Jessica Morlacchi e sui social non mancano messaggi di supporto alla gieffina, che dal giorno uno ha conquistato il cuore di molti spettatori.