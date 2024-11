Serata di sorprese questa sera a Ballando con le Stelle. Vediamo insieme chi è stato eliminato e chi sono i semifinalisti dopo la nona puntata del programma televisivo d Rai 1.

La classifica della nona puntata di Ballando con le Stelle

Quante sorprese questa sera a Ballando con le Stelle, stasera su Rai 1. Stasera per prima cosa abbiamo assistito alla prima eliminazione della puntata, che ha visto arrendersi Sonia e Carlo allo spareggio dopo essere stati a rischio una settimana!

Come volevasi dimostrare anche stasera abbiamo assistito a degli scontri accesi durante la puntata, ma anche grandi applausi per via di alcune esibizioni molto apprezzate da parte del pubblico in studio e della giuria, che non ha mancato di complimentarsi con i più meritevoli. In ogni caso come ogni fine puntata, però è tempo di fare i conti con l’eliminazione della nona puntata. Chi ha lasciato Ballando con le Stelle e dunque dovrà aggrapparsi alla possibilità di un ripescaggio, che non è detto vada a buon fine.

Prima di questo però è bene vedere la lista provvisoria dei concorrenti più e meno votati da parte della giuria. Un giudizio che come noto non sempre trova d’accordo tutti. Ma ecco il primo responso di Ballando con le Stelle.

La classifica di Ballando con le Stelle

Successivamente è arrivato anche il tesoretto assegnato da Matano (stasera ballerino per una notte), così come dalla giuria popolare, da Rossella Erra. I voti sono andati a Federica Pellegrini e Luca Favilla, ma anche a Federica Nargi e Luca Favilla. Ciò ha quindi provocato qualche cambiamento nella classifica provvisoria di Ballando con le Stelle, come potete ben vedere.

Classifica Ballando con le Stelle dopo il tesoretto

I semifinalisti

Spazio infinite a coloro che sono riusciti a passare certamente il turno dopo il voto da casa da parte del pubblico. Ecco chi è sicuro di andare alla prossima puntata (la semifinale) di Ballando con le Stelle senza spareggio:

Federica Nargi e Luca Favilla; Federica Pellegrini e Angelo Madonia; Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli; Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti. Infine: Bianca Guaccero e Giovanni Pernice.

Coloro che sono allo spareggio finale di Ballando con le Stelle: Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen; Tommaso Marini e Sophia Berto e Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina!

Chi è stato eliminato da Ballando

Quindi ora sono rimasti fuori le coppie menzionate. Chi è stato eliminato da Ballando questa sera? Nessuno. Sono passati in semifinale Tommaso e Sophia.

Mentre Massimiliano e Vera da una parte e Paolantoni e Anastasia andranno allo spareggio