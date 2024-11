Nervi tesi a Ballando con le stelle dopo l’esibizione di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Questa volta non hanno totalmente convinto qualcuno e sono partite delle critiche. Ma una frase di Mariotto ha mandato su tutte le furie il maestro. Ecco cosa è successo.

Lo scontro in diretta tra Giovanni pernice e Mariotto a Ballando con le stelle

Quando Bianca Guaccero e Giovanni Pernice scendono in pista e poi vanno di fronte alla giuria i commenti sono solo di complimenti e appalusi. C’è ultimamente qualche battuta per via del loro rapporto, poiché si vocifera che tra loro sia iniziata una relazione. Ma stasera improvvisamente è scoppiato un battibecco tra il maestro e Mariotto. Cosa è successo?

Bianca e Giovanni si sono esibiti in un paso doble e hanno preso grandi complimenti. Ma c’è chi li ha trovati leggermente meno perfetti rispetto alla scorsa puntata. Comunque i voti sono stati molti alti, ma qualcuno ha avuto molto da ridire e cioè Mariotto. A lui non è piaciuta l’esibizione trovandola noiosa e vecchia. Ha infatti detto: “Giovanni Pernice è venuto da Londra per portarci questi paso doble vecchi come il cucco?”.

La frase ha trovato il disappunto del pubblico e anche Carolyn Smith ha replicando dicendo che non era così. Non c’era niente di vecchio e noioso. E proprio Giovanni Pernice ha voluto replicare perché si è sentito toccato nel personale e non ha preso bene questa frase di Mariotto.

Dopo essere stato interrotto varie volte, alla fine Pernice è riuscito a prendere la parola. E ha detto: “Giudica ma non offendere. Lei non sa cosa ho fatto io nel passato. Quindi fare un’offesa del genere secondo me è abbastanza sgredevole. Poi io prendo tutti i giudizi positivi e negativi, però senza l’offesa. Forse il rispetto non sai cos’è”.

Dopo l’esibizione di Federica Pellegrini, durante il giudizio, Selvaggia Lucarelli ha fatto sapere che a quanto pare Giovanni è uscito dallo studio molto arrabbiato gettando il gilet per terra, urlando e lasciando Bianca Guaccero da sola davanti alle telecamere.