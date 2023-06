Clarissa Selassié pubblica il suo nuovo singolo, Locura

NEWS

Vincenzo Chianese | 2 Giugno 2023

Grande gioia per Clarissa Selassié, che in queste ore ha pubblicato il suo nuovo singolo, intitolato Locura

Arriva il nuovo singolo di Clarissa Selassié

È trascorso più di un anno e mezzo da quando Clarissa Selassié ha partecipato al Grande Fratello Vip 6, diventando in breve una delle protagoniste più amate del reality show. Dopo la fine della sua esperienza all’interno del programma, la Principessa ha iniziato a concentrarsi solo ed esclusivamente sulla sua carriera. Come sappiamo infatti Clarissa ha sempre desiderato sfondare nel mondo della musica e così in questi mesi ha pubblicato alcuni singoli che fin dal primo momento hanno conquistato il cuore dei fan, e non solo. In queste ore come se non bastasse per tutti i follower della Selassié è arrivata un’altra grande sorpresa.

Clarissa infatti ha appena rilasciato il suo nuovo singolo, Locura, che è già una vera hit. Grande successo dunque per l’ex Vippona, che si gode questo importante momento. I fan nel mentre attendono già il primo album della Principessa, che potrebbe arrivare nei mesi a venire.

In queste ore nel mentre è accaduto anche qualcosa che non è passato inosservato. Clarissa Selassié infatti è tornata a parlare della sua esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 e a sorpresa ha menzionato Manuel Bortuzzo, ex di sua sorella Lulù. Queste le dichiarazioni di Clarissa in merito, riportate da ComingSoon.it:

“Manuel sarà per sempre una persona che mi porterò nel cuore e questo non me lo leverà mai nessuno. Nei miei ricordi era dolce e affettuoso, c’era un periodo della mia vita particolare pieno di bellissimi momenti e tanti li ho condivisi con lui. Lui sa e io so il bene che ci siamo voluti da fratello e sorella. Per me era un punto di riferimento. Nonostante tutto gli vorrò sempre bene e avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. L’odio e altri sentimenti cattivi li lascio ad altri”.