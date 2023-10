Spettacolo

Nicolò Figini | 17 Ottobre 2023

Grande Fratello

La vera voce di Giselda Torresan

Questa sera al Grande Fratello ci sono stati mostrati momenti molto tosti per i concorrenti. Heidi Baci, per esempio, è scoppiata a piangere dopo un confronto con il padre perché teme di aver ferito lui e la madre. Nel mentre, anche Massimiliano Varrese si è sentito offeso e ferito per il duro attacco ricevuto. L’atmosfera è stata poi smorzata da un momento divertente del quale è stata centrale anche Giselda Torresan.

Se ben vi ricordate, infatti, nel fine settimana i gieffini si sono esibiti nell’imitazione di cantanti famosi. Ovviamente hanno cantato in playback. Ma nel corso della diretta Signorini ha fatto loro una sorpresa inaspettata. Ha raccolto una selezione di video così da estrapolare la loro vera voce e far divertire il pubblico.

Come possiamo vedere qui sotto, per esempio, Giselda Torresan ha intonato “Montagne verdi” di Marcella Bella. Con la parrucca riccia che riproduce la stessa capigliatura dell’artista, infatti, ha provato a fare il suo meglio. Tuttavia non è la ragazza più intonata della Casa e ha strappato un sorriso agli spettatori.

Sul web Giselda è molto amata grazie alla sua simpatia. E questo non ha fatto altro che consolidare il sentimenti nei cuori di tutti i suoi fan. Voi che cosa ne pensate? A voi piace? Fatecelo sapere con un commento.

