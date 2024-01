Giselda prende le parti di Perla e si schiera contro Beatrice (FOTO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 23 Gennaio 2024

Grande Fratello

L’acceso battibecco tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero nella Casa del Grande Fratello è motivo di discussione anche fuori tra le quattro mura. E Giselda Torresan sembra essersi fatta un’idea. Con chi si è schierata? Scopriamolo insieme…

Giselda si schiera nello scontro tra Beatrice e Perla

Giselda Torresan si è schierata in questo faccia a faccia tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero. Lo scontro che vede queste due prime donne l’una contro l’altra nella Casa del Grande Fratello, ha trovato una netta spaccatura non solo nel loft di Cinecittà ma anche fuori.

Evidentemente anche gli ex gieffini si sono fatti una loro idea e Giselda Torresan sembra avere un pensiero piuttosto chiaro. Già nella Casa del GF aveva chiuso il suo rapporto con Beatrice Luzzi e anche da fuori si è detta particolarmente infastidita quando l’attrice ha commentato il suo percorso nel reality. Per tale ragione Giselda si è difesa e, al contempo, sui social non si sta risparmiando contro la rivale.

Sul web in tanti hanno scovato un commento di Giselda Torresan, la quale si è esposta sostenendo pienamente Perla Vatiero. In un post sui social network (precisamente su Instagram come possiamo ben vedere), ha commentato a suo favore in questo modo, senza aggiungere dell’altro, ma esprimendo il suo pensiero di supporto per la gieffina campana.

Quindi da fuori Giselda Torresan continua a non apprezzare gli atteggiamenti di Beatrice Luzzi e continua ad avere da ridire, a modo suo.

Il commento di Giselda Torresan su Beatrice Luzzi e Perla Vatiero

Insomma Giselda Torresan continua a far parlare di sé anche fuori dalla Casa del Grande Fratello e chissà che molto presto non possa magari avere un confronto proprio con Beatrice Luzzi. Vedremo se in questa o nelle prossime puntate ci sarà modo di saperne di più o se si lascerà correre!