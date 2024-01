NEWS

Vincenzo Chianese | 8 Gennaio 2024

Grande Fratello

Questa sera a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Giselda Torresan. Alcuni utenti infatti hanno notato il cambio look dell’ex concorrente del Grande Fratello e in molti hanno commentato il suo glow up.

Cambio look per Giselda Torresan

Sono trascorsi esattamente due mesi da quando Giselda Torresan è stata eliminata dal Grande Fratello. Come è noto l’ex gieffina è stata una delle concorrenti più discusse di questa edizione del reality show in onda su Canale 5 e con la sua eccentricità ha conquistato il cuore di gran parte del pubblico. In queste settimane però la Torresan è tornata alla sua vita di sempre e ha fatto ritorno alle sue amate montagne, che spesso ha menzionato all’interno della casa.

Contemporaneamente, puntata dopo puntata, Giselda ha fatto ritorno in studio sedendo nel parterre degli eliminati. Proprio stasera però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere il web. L’ex gieffina infatti è finita al centro dell’attenzione mediatica. Andiamo a scoprire perché.

Mentre Alfonso Signorini stava chiacchierando con Giampiero Mughini, numerosi utenti sul web hanno notato che alle spalle del giornalista c’era proprio Giselda Torresan, che ha sfoggiato un nuovo look. L’ex concorrente del Grande Fratello ha infatti indossato un abito con una scollatura mozzafiato, apparendo più in forma e sexy che mai.

giselda che si trasforma in bellissima come fece patty pic.twitter.com/ieLwlN0cPv — poliedrico (@salvatrash1) January 8, 2024

Sui social dunque in molti hanno commentato il glow up di Giselda, che senza dubbio ha attirato l’attenzione del pubblico.