Spettacolo

Vincenzo Chianese | 19 Ottobre 2023

Grande Fratello

La reazione di Giselda Torresan

Chi segue attentamente il Grande Fratello sa bene che tra Giselda Torresan e Beatrice Luzzi non c’è mai stato feeling e tra le due ci sono stati diversi scontri. Di recente tuttavia le tensioni sembrerebbero essere alle stelle e proprio l’attrice nelle ultime ore si è sfogata con Giuseppe Garibaldi, affermando:

“Ti giuro non la reggo più. Proprio a pelle. Parla sempre di montagne. Mi ha detto delle cose assurde. L’ultima volta mi ha nominata dicendo che non si fidava di me. Poi ha preso tutto quello che poteva e non ha dato nulla. Adesso per favore che torni alle sue montagne”.

Tra Giselda e Beatrice la tensione è sempre stata molto alta… ma nelle ultime ore, abbiamo sbloccato un nuovo livello di… antipatia tra le due. 🔥 #GrandeFratello pic.twitter.com/hVEU3br7AP — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 19, 2023

Questa sera così nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Giselda Torresan ha scoperto le parole di Beatrice Luzzi sul suo conto. Quest’ultima nel mentre, prima di dare parola alla sua coinquilina, ha aggiunto: “Secondo me ha bisogno di tornare alle sue montagne. È la persona che ha più bisogno di tornare, è quella che ha fatto il percorso più completo qui. La vedo vagare da una stanza a un’altra, ho l’impressione che abbia appreso tutto quello che poteva e che queste famose montagne le manchino davvero molto”.

A quel punto è arrivata la reazione di Giselda, che replicando a Beatrice ha affermato: “Io sto bene qui, sono felice. Sarà il pubblico a decidere se dovrò tornare in montagna. Io per mia scelta non ci torno. Io Beatrice non l’ho mai attaccata, non parlo mai di lei, non la guado neanche. Non bisogna più parlare di lei. Ogni puntata si parla solo di lei. Viene trattata come una vittima ma qui nessuno la tratta male”. Ma cosa accadrà dunque nei prossimi giorni tra le due? Non resta che attendere per scoprirlo.