1 Le parole di Giucas Casella

Poche ore fa a varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip 6 è stato Giucas Casella, che per la prima volta ha deciso di mettersi alla prova con questa nuova esperienza. Dopo aver già partecipato in passato a L’Isola dei Famosi, dove ha conquistato il cuore del pubblico, il noto mentalista ha deciso di rimettersi in gioco e senza dubbio nelle settimane a venire ne vedremo delle belle. Tuttavia il suo ingresso in casa non è passato inosservato e in queste ore l’illusionista è già finito al centro dell’attenzione mediatica. Ma scopriamo perché e cosa è accaduto.

Come riporta Biccy infatti, Giucas Casella, parlando con i suoi compagni di avventura, ha raccontato di quando a 25 anni ha vissuto una piccola crisi per via del suo lavoro. Come se non bastasse il gieffino ha menzionato anche Amanda Lear, facendo una confessione sulla cantante. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Avevo appena 25 anni e avevo avuto già tutto. Ero stato in tanti teatri in tutto il mondo. Sono stato anche al Moulin Rouge, sono stato un anno lì. Poi ero stanco e non ce la facevo più di fare quella vita. Cosa mi ha fatto ricominciare? Mi sono fermato per un po’ e poi ho incontrato Peki D’Oslo, Amanda Lear, quando era ancora un uomo. Mi disse ‘non puoi abbandonare, sei bravissimo, devi continuare’. Io però non mi divertivo a fare spettacolo, ma dopo le sue parole ricominciai”.

Naturalmente noi di Novella2000.it siamo a completa disposizione di Amanda Lear qualora la cantante volesse replicare in qualche modo alle parole di Giucas Casella. Nel mentre sempre durante la notte un altro concorrente ha manifestato la volontà di lasciare la casa del Grande Fratello Vip 6, a meno di una settimana dalla partenza del gioco. Rivediamo di chi si tratta e cosa è accaduto.