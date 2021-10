Senza dubbio Giucas Casella è uno dei protagonisti più amati del Grande Fratello Vip 6. Da anni infatti il noto mentalista è nel cuore del grande pubblico e in queste settimane con la sua simpatia e i suoi modi di fare il gieffino ha nuovamente convinto i telespettatori e il web. Nelle ultime ore intanto Giucas ha fatto una rivelazione inedita, che non è passata inosservata. Chiacchierando con i suoi compagni infatti Casella ha raccontato come sono i nati i suoi poteri. Queste le sue dichiarazioni in merito, riportate gentilmente da Biccy:

“Mia madre era sordomuta. Non è come oggi, ai tempi non si poteva fare molto. Io da piccolo sono cascato nel pozzo e urlavo. Eravamo in campagna, mia madre però non mi sentiva. Il pozzo non era profondo, ma potevo annegare, c’era molta acqua. Ragazzi ho urlato per tantissimo tempo, poi è accaduto qualcosa. Con la forza del pensiero lei è stata guidata in mio soccorso. Se voi siete fuori e comunicate con vostra madre, lei avvertirà. Ci sono così tante energie, forze speciali. Noi possediamo così tante cose che nemmeno sappiamo. Invece dico di non fissarsi su strane magie e carte, quelle sono altre cose fidatevi. Noi non abbiamo bisogno di troppe cose, abbiamo già le energie dentro”.