1 Al GF Vip 6 ci sarà anche Giucas Casella?

Continuano a rincorrersi le voci sui possibili partecipanti della prossima edizione del GF Vip 6. Dopo avervi parlato della possibilità di vedere il protagonista di Temptation Island, Tommaso Eletti (come riportato da Davide Maggio), è emerso un altro nome interessante. TV Blog, infatti, sostiene che tra i vipponi pronti a varcare la Porta Rossa di Cinecittà ci sarà anche Giucas Casella!

Il famoso illusionista, che oggi ha 71 anni, potrebbe essere il profilo giusto per un reality come il GF Vip 6, dopo aver ricoperto già il ruolo di inviato ricorrente durante la dodicesima edizione della versione Nip. Stando a quanto riportato dal sito, è ormai certa la presenza di Giucas Casella, nonostante manchi ancora un po’ di tempo dall’inizio del reality show di Canale 5. Ma leggiamo quanto estrapolato dal portale web:

«TvBlog è in grado di anticipare che sarà uno dei concorrenti della prossima edizione del Grande fratello Vip. (…) Ora eccolo di nuovo pronto a lanciare il suo mitico proclama “solo quando lo dirò io” e magari a far incrociare le mani ai suoi colleghi concorrenti dalla casa del Grande fratello vip dal prossimo 13 settembre in prima serata sulla rete ammiraglia di casa Mediaset.

Giucas Casella sarà dunque fra i vipponi di Alfonso Signorini nell’edizione numero sei del Grande fratello e non è tutto. Pare infatti che nelle prossime ore potrebbe arrivare nel cast della casa più spiata d’Italia pure una bella spruzzata olimpica. Sarebbe in dirittura d’arrivo la trattativa con un atleta da podio di questa ultima Olimpiade, se son rose fioriranno si dice in questi casi».

In base a quanto riportato da TV Blog manca quindi davvero pochissimo per la conferma di Giucas Casella. L’illusionista, però, non è la prima volta che lo vediamo in veste di concorrente…