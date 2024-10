In un’intervista Milly Carlucci chiude a un eventuale ritorno di Raimondo Todaro a Ballando con le Stelle

Milly Carlucci su un ritorno di Raimondo Todaro a Ballando

Le notizie su Ballando con le Stelle sono all’ordine del giorno. Dopo il viaggio a Londra di Bianca Guaccero e il suo maestro Giovanni Pernice, così come del retroscena su Sonia Bruganelli, a parlare adesso è Milly Carlucci. La conduttrice del dance show televisivo di Rai 1 ha concesso un’intervista a SuperGuida TV pochi giorni fa.

La padrona di casa di Ballando con le Stelle ha affrontato diversi argomenti e risposto a tutta una serie di domande. Milly Carlucci è tornata persino a dire la sua su Raimondo Todaro. Come noto per tantissimi anni il ballerino è stato uno degli insegnanti della trasmissione, poi l’addio e l’ingresso come prof nella scuola di Amici.

Ora però Raimondo Todaro ha lasciato la cattedra di Amici 24 (così come sua moglie Francesca Tocca non fa più parte dei professionisti), dunque il sito ha voluto sapere da Milly Carlucci se potesse esserci qualcosa all’orizzonte. Nello specifico è stato chiesto alla conduttrice se ci sarà o meno una porta aperta per un eventuale ritorno del ballerino a Ballando con le Stelle.

Sulla questione però Milly Carlucci però è stata molto chiara. Salvo cambi improvvisi e colpi di scena sembra quasi impossibile che Raimondo Todaro possa ricoprire nuovamente il ruolo di insegnante a Ballando con le Stelle. Ecco le parole della presentatrice:

“Faccio fatica a seguire il presente, figuriamoci il futuro. Come dicevo nella vita non si sa mai. Direi che ognuno ha una parabola e un percorso nella vita e nella professione. A tutte le persone che ho incrociato, specialmente ai ballerini a cui ho dato fiducia e che grazie a Ballando hanno trovato un loro spazio nello spettacolo, posso solo augurare il meglio ma poi le storie finiscono”, ha concluso Milly Carlucci come si apprende da SuperGuida TV.

Oggi dunque non sembrano esserci i presupposti per vedere Raimondo Todaro a Ballando con le Stelle.