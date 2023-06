NEWS

Vincenzo Chianese | 5 Giugno 2023

Uomini e donne

Le parole di Giulia Cavaglià

Sono trascorsi alcuni anni da quando Giulia Cavaglià ha partecipato a Uomini e Donne. Come in molti ricorderanno, l’influencer ha preso parte al dating show di Maria De Filippi dapprima in qualità di corteggiatrice di Lorenzo Riccardi, e in seguito nelle vesti di tronista. Dopo varie peripezie sentimentali però Giulia ha finalmente trovato l’amore, al fianco di un ex corteggiatore. Di chi parliamo? Di Federico Chimirri, ex pretendente di Sara Affi Fella e Nilufar Addati. Nel 2021 così i due hanno iniziato una relazione e da quel momento non si sono più separati. Per più di due anni tutto è andato a gonfie vele per la coppia, almeno fino a qualche giorno fa, quando entrambi hanno smesso di mostrarsi insieme sui social. A quel punto i fan hanno iniziato a preoccuparsi, e poco fa a sorpresa proprio l’ex tronista ha rotto per la prima volta il silenzio, rivelando quello che è accaduto.

Con una storia su Instagram, Giulia Cavaglià ha annunciato la rottura con Federico Chimirri. Ma cosa è accaduto e perché la coppia si è separata? Stando a quanto rivelato, pare che l’influencer abbia scoperto alcuni tradimenti da parte del suo fidanzato, che avrebbero portato all’inevitabile separazione. Queste le dichiarazioni di Giulia, che in queste ore stanno facendo il giro del web:

“Ho appena scoperto che il mio fidanzato mi tradisce. Quindi sì, ci siamo lasciati. E gradirei non avere alcuna domanda sull’accaduto”.

Pare dunque che la storia tra Giulia Cavaglià e Federico Chimirri sia ufficialmente giunta al termine. L’ex tronista nel mentre ha espressamente richiesto ai fan di rispettare la sua privacy in questo delicato momento, e a lei dunque inviamo un grande in bocca al lupo.