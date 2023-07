Valeria Marini fa un elenco dei suoi talenti artistici: l’intervista diventa virale

NEWS

Debora Parigi | 3 Luglio 2023

In un’intervista Valeria Marini ha elencato tutte le sue doti

C’è un video che sta facendo il giro del web e che riguarda Valeria Marini. La showgirl è stata intervistata e in più occasioni ha interrotto la giornalista per elencare le due doti, i suoi talenti. Tutto è partito da quanto l’intervistatrice dice che è stata modella. A quel punto Valeria dice che prima di tutto è attrice: “Nasco come attrice di teatro”.

Poi l’intervistatrice va avanti dicendo che è stata scrittrice e subito la Marini continua dicendo che è stata anche cantante. E adesso è produttrice. Insomma la lista delle sue doti è davvero lunga e il web si è molto divertito vedendo questo video, facendo ovviamente dell’ironia molto carina sulla sua umiltà.

Ma in realtà quando si hanno delle doti è bene farle sapere. Sì perché se il pubblico pensa a Valeria Marini solo come una soubrette, si sbaglia di grosso. La Marini ha esordito in teatro nel 1991 recitando nella commedia di Neil Simon I ragazzi irresistibili con Mario Scaccia.

La sua carriera televisiva, a partire dal Bagaglino, la conosciamo tutti. Ma Valeria ha anche creato una sua linea di intimo gioiello e ha inciso varie canzoni. La produzione, inoltre, parte già da oltre 10 anni fa. Per quanto riguarda la scrittura, ha pubblicato nel 2008 il libro Lezioni intime insieme a Gianluca Lo Vetro. Aggiungiamo che ha vinto anche vari premi della TV, tra cui nel 1993 quello come Personaggio TV rivelazione dell’anno. Insomma, un applauso a Valeria che è in grado di spazziare tra tanti talenti anche diversi tra loro e non è da tutti.