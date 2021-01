2 Giulia De Lellis stupisce i fan e inserisce un video di Andrea Damante nel post “Best moments 2020” che ha creato su Instagram

Giulia De Lellis ed Andrea Damante continuano a far parlare di loro, anche se non stanno più insieme. L’influencer, che negli ultimi giorni è in Svizzera in compagnia del nuovo fidanzato Carlo Gussalli Beretta scatenando non poche polemiche. In molti infatti si sono chiesti come mai Giulia potesse muoversi tranquillamente per tutto il paese se da qualche giorno l’Italia è in zona rossa e quindi non è possibile spostarsi dal proprio comune di residenza (dopo essere andata a casa dei Gussalli Beretta per la cena di Natale).

Anche Damante è in montagna in compagnia della sua nuova fidanzata, Elisa Visari. Nonostante gli ex Damellis sembrano vivere felicemente le loro nuove storie d’amore, continuano a far parlare di loro come “coppia”. Questa volta a finire al centro del chiacchiericcio del web è stato un video postato dalla influencer sul suo profilo Instagram da quasi 5 milioni di seguaci. Giulia ha infatti raccolto i suoi best moments del 2020 e sono in molti ad aver notato che la clip in questione parte con un video di Andrea Damante.

Giulia De Lellis, come notato da diverse persone, ha inserito infatti l’ex fidanzato che gioca con sua nipote nei primi lunghi istanti della clip. Anche la nuova fiamma Carlo Gussalli Beretta appare nel video in questione, ma solo in pochissimi frame. Questo particolare ha fatto sorridere diversi utenti su Twitter, ma allo stesso tempo ha riacceso le speranze dei tanti fan dei Damellis.

Non GDL che nel suo “Favorite moments of 2020” apre con un video di Damante con la nipote e poi mette solo foto di sfuggita di Beretta. Non credo di sentirmi bene 🤡 pic.twitter.com/Ygaa6YtraH — Alice 🎈 (@dobrevsunicorns) December 31, 2020

“C’è il Dama…non ci sono paragoni“, commenta una fan della coppia. “Io ai Damellis ci credo ancora, mi avete fatto piangere“, le fa eco un’altra ragazza. Un nuovo capitolo ad una saga (infinita!) che continua a tenere con il fiato sospeso centinaia di persone.

Le news sul mondo del gossip non sono finite qui