1 La frase dei Damellis sui social

La storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante è finita da un pezzo, eppure ogni loro movimento in città o sui social insospettisce chi spera ancora in un ritorno di fiamma. Una notizia arriva nelle scorse ore dal profilo di Deianira Marzano. L’opinionista sul suo account ufficiale ha ricevuto una segnalazione da parte di un utente, che sottolineava lo stesso messaggio che i due avrebbero condiviso sul proprio profilo Instagram, oltre ad aver, secondo questa fonte, consumato la cena nel medesimo locale:

«Ciao Deia. Ho notato che la De Lellis e Damante sono a cena allo stesso posto e che Damante questo pomeriggio ha messo una storia scrivendo ‘Male non malissimo”, per quanto riguarda i locali chiusi ecc. La De Lellis ha postato una sua foto nelle storie con la stessa frase “Male ma non malissimo”. Coincidenza?».

Si legge nel messaggio in anonimo pubblicato da Deianira Marzano con le foto postate da Andrea Damante e Giulia De Lellis dove compare la frase incriminata. L’influencer partenopea, però, sembra avere le idee piuttosto chiare sulla situazione che riguarda i Damellis, i quali ormai hanno iniziato da tempo una nuova vita, rispettivamente con Elisa Visari e Carlo Gussalli Beretta:

“È solo una coincidenza. Un modo di dire che forse appartiene a tutti e due. Lo stesso locale idem. Può capitare. I due non hanno più nulla a che spartire come si suol dire”.

Storia Instagram – Deianira Marzano

Non vi è alcuna prova che testimoni un riavvicinamento tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, i quali come dicevamo hanno una vita felice accanto agli attuali rispettivi fidanzati. La frase può essere una semplice coincidenza come fa notare Deianira Marzano, così come il fatto che si siano incrociati (forse) nel medesimo locale. In fondo a due ex chi vieta di pranzare o cenare nello stesso ristorante?

Ma torniamo al concreto e andiamo a rivedere lo scherzo ideato da Le Iene, con la complicità di Carlo Beretta, proprio a Giulia De Lellis…