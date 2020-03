1 I nuovi dettagli sulla presunta crisi tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone: ecco cosa starebbe accadendo tra i due

Da quasi un anno a far discutere i siti di gossip, e non solo, sono stati Giulia De Lellis e Andrea Iannone. Come è noto, infatti, l’influencer e il campione di moto GP hanno iniziato una chiacchierata relazione, che è finita fin dal primo momento al centro dell’attenzione mediatica. Tuttavia, per lungo tempo, tutto ha funzionato a meraviglia per la coppia, che si è mostrata più volte felice ed innamorata. Solo qualche mese fa, come se non bastasse, Giulia si è anche trasferita a Lugano, dove ha iniziato una convivenza col suo fidanzato. Ciò nonostante sembrerebbe che nelle ultime settimane qualcosa non stia funzionando.

Secondo i gossip, infatti, pare che tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone sia scoppiata una profonda crisi, a causa della delicata situazione che sta affrontando lo sportivo. Il campione di moto GP, come ben sappiamo, è risultato essere positivo ai test antidoping, e attualmente sono in corso delle indagini, che stabiliranno quello che è accaduto. Nonostante Iannone si sia dichiarato innocente, la situazione non è delle migliori, e le tensioni sono naturalmente alle stelle. La cosa, dunque, avrebbe comportato un allontanamento dalla De Lellis, che al momento si trova a Roma, dalla sua famiglia. Nel mentre, il nuovo numero del settimanale Chi ha riportato nuovi dettagli sulla presunta crisi tra i due. Ecco cosa starebbe accadendo:

“Ad avvalorare la tesi di una profonda crisi tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone è il fatto che l’influencer non è più stata avvistata a Lugano, in Svizzera, dove ha casa il pilota e dove lei si era trasferita. Anzi, pare abbia preso una casa in affitto nei pressi di Pomezia, vicino alla sua famiglia. Un primo passo per ricominciare una nuova vita?”

Al momento, come sappiamo, Giulia De Lellis e Andrea Iannone non hanno ancora commentato la presunta crisi. Tuttavia, solo qualche giorno fa, a seguito di un gossip, secondo il quale lo sportivo avrebbe tradito la blogger, quest’ultima ha parlato per la prima volta. Ricordiamo le sue parole.