Giulia De Lellis si presenta al concerto del suo ex fidanzato Irama a Milano: le foto della serata non passano inosservate.

Il gesto di Giulia De Lellis

Sono passati alcuni anni da quando Giulia De Lellis ha avuto una storia con Irama. Come in molti sapranno infatti dopo la fine della turbolenta relazione con Andrea Damante, col quale c’è stato un lungo tira e molla, l’ex corteggiatrice si era avvicinata proprio al cantante. La frequentazione tra i due però non è durata a lungo e dopo una manciata di mesi entrambi annunciarono la separazione. Nel corso del tempo tuttavia più volte Giulia e Irama hanno fatto intendere di essere rimasti in ottimi rapporti, e solo qualche tempo fa proprio l’influencer sui social aveva affermato:

“Io di base con tutti i miei ex rimango in rapporti sereni. Alla fine si condividono tanti momenti, bellissimi momenti. Non ha senso non salutarsi, non chiedersi ogni tanto come va o come non va. Farsi gli auguri a Natale o al compleanno. Non ci vedo niente di male, anzi la trovo una cosa molto carina e intelligente”.

Qualche ora fa come se non bastasse è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e sta facendo discutere il web. Ieri sera infatti Giulia De Lellis era presente al concerto che Irama ha tenuto al Forum di Assago a Milano! Ma non solo. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha anche condiviso sui social i momenti più belli della serata, e non sono mancati video in cui la vediamo cantare, divertirsi e scatenarsi sulle note delle canzoni del suo ex fidanzato!

Pare dunque che la De Lellis e Irama siano davvero rimasti in ottimi rapporti, come più volte hanno specificato, e tra loro non sembrerebbero esserci tensioni. Nel mentre a oggi come è noto Giulia ha una relazione con Carlo Beretta e pare che tutto prosegua nel migliore dei modi per la coppia. A loro dunque va il nostro più grande in bocca al lupo.

