Gossip

Vincenzo Chianese | 1 Marzo 2024

Sono ormai settimane che si parla di una presunta rottura tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta. Adesso l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sembrerebbe confermare i gossip.

Le parole di Giulia De Lellis

Da quasi un mese a finire al centro del gossip è stata Giulia De Lellis. Sembrerebbe infatti, secondo le voci di corridoio, che l’influencer e Carlo Beretta si siano lasciati dopo 4 anni d’amore. In molti hanno notato come la coppia da tempo abbia smesso di mostrarsi insieme sui social, dando adito ai pettegolezzi. Ma non solo. Solo qualche giorno fa l’ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi è stata assente al compleanno del giovane imprenditore, alimentando ancora una volta le dicerie. I diretti interessati tuttavia non sono mai intervenuti per fare chiarezza sulla situazione. In queste ore però qualcosa ha attirato l’attenzione del web. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Secondo alcuni fan, proprio Giulia De Lellis avrebbe indirettamente confermato la rottura con Carlo Beretta. Tutto è iniziato quando l’influencer, che da anni è nel cuore del grande pubblico, ha postato un video sospetto sui suoi profili social, in parla di alcuni cosmetici. A un tratto, mentre affermava di finire in poco tempo i correttori, la De Lellis, spiazzando tutti, ha dichiarato:

“Probabilmente se c’è una cosa che dura meno dei correttori sono forse le mie relazioni”.

Proprio queste parole hanno attirato attirato l’attenzione del web e così a quel punto in molti si sono convinti che Giulia De Lellis abbia voluto annunciare la rottura con Carlo Beretta. Senza dubbio però nei prossimi giorni l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne potrebbe tornare sulla questione, rivelando per la prima volta la verità su quello che sarebbe accaduto e spiegando anche le motivazioni della fine della relazione con l’imprenditore. Non resta che attendere dunque per saperne di più in merito.