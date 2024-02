Gossip

Vincenzo Chianese | 29 Febbraio 2024

Chiara Ferragni Fedez

Se ne stanno dicendo di ogni in questi giorni sui Ferragnez e adesso spuntano nuovi inediti retroscena in merito alla crisi che avrebbe colpito Chiara Ferragni e Fedez.

Nuovi retroscena sulla crisi Ferragnez

Si continua a parlare dei Ferragnez e dopo giorni di gossip, voci di corridoio e pettegolezzi su quello che starebbe accadendo tra la coppia, adesso emergono nuovi clamori retroscena sulla crisi. Sappiamo tutti ormai che Chiara Ferragni e Fedez stanno vivendo uno dei momenti più dolorosi del loro matrimonio. Adesso però il settimanale Oggi, che si sarebbe messo in contatto con fonti vicine all’influencer e al rapper, rivela nuovi dettagli che stanno già facendo discutere. Stando a quanto si legge sulla rivista, e a quanto si mormora da tempo, le tensioni tra i due sarebbero iniziate subito dopo lo scandalo del pandoro gate. Proprio in questa circostanza Fedez avrebbe chiesto alla sua compagna di licenziare seduta stante Fabio Maria Damato, manager di Chiara. A quel punto sarebbe iniziato il lento allontanamento.

Il cantante infatti sarebbe “colpevole” di non essere riuscito a sostenere sua moglie come lei avrebbe voluto. Dopo i primi segnali di crisi così Federico parte insieme alla sua assistente per Miami e al rientro avviene la tanto discussa cena di San Valentino nel ristorante di Cracco a Milano. La serata, stando a quanto si mormora, sarebbe stato l’ultimo tentativo di sanare la frattura venutasi a creare. Tuttavia le cose non vanno come previsto.

Nel mentre fonti vicine ai Ferragnez rivelano che da settimane la coppia sarebbe separata in casa. Fedez infatti dormirebbe in una stanza attigua allo studio di registrazione. Chiara invece al piano di sopra con i figli. Ma non è finita qui. Sempre stando al settimanale Oggi, la Ferragni avrebbe iniziato a pensare a una strategia per distogliere l’attenzione generale dai suoi problemi giudiziari. Le ipotesi vagliate, sempre secondo le indiscrezioni, sarebbero state due: quella di annunciare una terza gravidanza o quella di comunicare la fine del suo matrimonio con Fedez.

Sempre stando a quello che risulta alla rivista, il 18 febbraio l’influencer avrebbe cacciato di casa suo marito. Quest’ultimo nel mentre avrebbe confessato agli amici: “Sono sotto un treno”. In queste ore però la coppia è stata avvistata insieme. Che dunque ci sia ancora un barlume di speranza per Chiara e Federico?