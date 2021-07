Giulia De Lellis critica chi fa i selfie post-vaccino, ma fa qualcosa di simile (VIDEO)

1 La critica di Giulia De Lellis

In questi giorni Giulia De Lellis ha fatto il vaccino anti-covid e, invece di mettere la foto col cerotto, come spesso accade, ha fatto altro. In una serie di storie sul suo profilo Instagram l’influencer ha criticato quelli che si fanno i selfie dopo aver fatto il vaccino.

Il vaccino funziona anche se una va lì brutta, struccata, con l’ansia, preoccupatissima, che suda. E anche se non si fa la foto. È reale vaccinarsi anche senza scattare una foto. Vi dico la verità, mi sono proprio dimenticata, non ci ho proprio pensato. Non era una mia necessità scattarmi una foto in quel momento, anche se ci ha pensato un’amica che in quel momento era insieme a me, tra l’altro foto anche abbastanza imbarazzante. Però io non ci ho pensato, ero preoccupata, avevo l’ansia. Invidio le persone chde vanno lì bellissime, raggianti. Io ero preoccupatissima, qualsiasi tipo di vaccino a me crea ansia. E quindi mi sono scordata di farmi questa foto, però vi giuro mi sono vaccinata. Tra l’altro non sono stata neanche bene, mi hanno fatto anche una flebo.

La critica di Giulia De Lellis a chi si fa i selfie post-vaccino pic.twitter.com/GYqzSwqdx0 — disagiotv (@disagio_tv) July 30, 2021

Non avrà fatto la foto post-vaccino, ma in compenso ha pubblicato una foto (scattatale dall’amica) quando le hanno fatto la flebo perché si era sentita poco bene per colpa dell’ansia e della paura dell’ago.

E per questo qualcuno sui social l’ha un po’ criticata…