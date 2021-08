1 Gelo tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone

Qualche giorno fa c’è stato un incontro decisamente glaciale tra Giulia De Lellis e uno dei suoi ex fidanzari: Andrea Iannone. I due si sarebbero incontrati per puro caso in un locale della Costa Smeralda dove il motociclista stava festeggiando il suo compleanno. L’influencer, invece, era in compagnia del suo attuale fidanzato: Carlo Gussalli Beretta. Ma tra i due non c’è stata alcuna interazione, nemmeno un semplice “ciao”.

A riportare il gossip è il settimanale Chi nella sua rubrica “Chicche di gossip”. Questo è ciò che è scritto nelle pagine della rivista:

Lo scorso 9 agosto, in un noto locale della Costa Smeralda, Andrea Iannone, pilota di MotoGp attualmente squalificato per doping, ha festeggiato il suo 32esimo compleanno. Intorno alla mezzanotte, nello stesso locale, è apparsa l’ influencer Giulia De Lellis, ex di Iannone, in compagnia del suo attuale fidanzato, l’imprenditore Carlo Gussalli Beretta. Tra i tre è sceso il gelo: nemmeno un ciao.

Quello che un po’ sorprende è che in passato Giulia De Lellis, rispondendo proprio alle domande dei fan, aveva rivelato di essere rimasta in ottimi rapporti con l’ex Andrea Iannone. Cosa è successo allora? Qualcosa evidentemente è cambiato.

