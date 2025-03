Gaffe divertente di Giulia De Lellis e Tony Effe. Per sbaglio la coppia è salita sull’auto di Elisabetta Gregoraci, che stava raggiungendo il veicolo per andare via da uno degli eventi della Milano Fashion Week.

La gaffe di Giulia De Lellis e Tony Effe

Se Clara e Chiara Ferragni hanno inconsapevolmente indossato lo stesso outfit, non è l’unico curioso episodio che si è verificato alla Milano Fashion Week. Anche Tony Effe e Giulia De Lellis sono stati protagonisti di un divertente siparietto con… Elisabetta Gregoraci. Ebbene sì, avete letto perfettamente. Ma cosa si è verificato?

Chiuso il Festival di Sanremo 2025, c’era grande attesa per la Milano Fashion Week a cui tante star nostrane (del web e non) e internazionali hanno preso parte. Anche tanti Big in gara alla kermesse canora hanno presenziato e tra questi proprio Tony Effe. Il cantante si è presentato accanto a Giulia De Lellis, la sua fidanzata. Questo è stato un modo come un altro per scacciare i pettegolezzi di una presunta crisi tra le parti.

La coppia, come mostrato da questo video è stata protagonista di una divertentissima gaffe. Come possiamo vedere infatti Giulia De Lellis e Tony Effe dopo aver posato per i fotografi e aver presenziato a un evento, hanno salutato i vari fan presenti prima di prendere l’auto per andare via. Spediti entrambi si sono diretti verso il veicolo, senza rendersi conto, però, che non apparteneva a loro.

L’autista infatti ha subito spiegato a Giulia De Lellis: “È per Elisabetta Gregoraci”. La reazione di Giulia De Lellis e Tony Effe? I due si sono scusati e sono scoppiati a ridere, per poi ritrovarsi davanti una divertita Elisabetta Gregoraci che li ha salutati prima di andare via.

Fortunatamente l’auto di Tony Effe e Giulia De Lellis era lì vicino e stava arrivando proprio a prenderli, come fatto notare proprio da Elisabetta Gregoraci. Il filmato in questione del siparietto è diventato virale e ha divertito non poco gli utenti che l’hanno commentato e condiviso.