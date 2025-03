Stando ad alcuni rumor emersi in rete un concorrente del Grande Fratello sarebbe a rischio squalifica: “Malcontento generale da parte degli autori”.

Grande Fratello, un gieffino rischia la squalifica?

In attesa di una nuova puntata del Grande Fratello, giungono costantemente notizie sui concorrenti del reality show. Amedeo Venza sul suo profilo Instagram ha lanciato un rumor che, se fosse vero, avrebbe davvero del clamoroso.

Secondo quanto riportato dall’esperto di gossip sembrerebbe infatti che uno dei concorrenti del Grande Fratello sarebbe a rischio squalifica dopo continui richiami. Il nome che viene fatto (prendiamo con le pinze l’indiscrezione) è quello di Lorenzo Spolverato. Il gieffino ha ricevuto un nuovo richiamo nel corso della scorsa puntata dopo una furiosa lite con Shaila Gatta. Talmente arrabbiato che il modello ha perso le staffe e lanciato alcuni oggetti.

In puntata giovedì al Grande Fratello ha ricevuto un richiamo da parte di Alfonso Signorini. Il conduttore, senza mezzi termini, dopo aver mostrato le immagini ha ammesso che lui l’avrebbe squalificato. Ma la questione potrebbe essere andata avanti in questi giorni, visto quanto riportato da Venza sul suo profilo:

“Come vi dicevo ieri, abbiamo saputo che un concorrente rischia la squalifica dopo ripetuti richiami dal Grande Fratello. E sarebbe la prima volta nella storia del reality che un concorrente già finalista verrebbe SQUALIFICATO! Pare ci sia un malcontento generale da parte degli autori ecc. Sto parlando di Lorenzo”.

Instagram Stories Amedeo Venza sul Grande Fratello

Una notizia che è circolata ma che non sembra trovare conferme da parte del reality show, almeno non per ora. Dall’altra Deianira Marzano ha fatto presente che un ultimatum sugli atteggiamenti avuti ci sarebbe anche per un altro/un’altra concorrente.

La stessa Marzano ci ha tenuto però a precisare che al momento non ci sarebbe alcun provvedimento ai danni di Lorenzo Spolverato, tranquillizzando così i fan del modello.

La precisazione di Deianira Marzano sul Lorenzo del Grande Fratello

Cosa succederà ora al Grande Fratello? Le indiscrezioni emerse si concretizzeranno?