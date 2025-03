In un’intervista Valerio Scanu senza freni ha dichiarato: “Ho vinto Sanremo senza autotune” e lancia una bordata agli ex allievi di Amici: “Vanno al Festival perché fighi, anche se non sanno cantare benissimo”.

La bordata di Valerio Scanu

Recentemente Valerio Scanu, protagonista di Ora o mai più (stasera andrà in onda la finalissima), ha fatto molto parlare di sé. Non ha solo risposto per le rime a Pupo, ma ha anche lanciato qualche stoccata qua e là.

A Fanpage.it il cantante si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, spiegando come negli anni non abbia avuto abbastanza “giustizia” nel mondo della musica. Lui ha iniziato a cantare fin da quando era bambino e lo faceva in maniera istintiva, come per sua stessa ammissione. Forse controcorrente, ma pur sempre sé stesso:

“Facevo quello che mi piaceva fare, spesso contrariamente agli stilemi. Adesso ti dicono che per funzionare devi fare un brano stile Mahmood, per dirne uno”, ha spiegato Valerio Scanu.

Nell’intervista con Andrea Parrella di Fanpage.it ha aggiunto che a detta sua non dev’essere una casella da riempire giusto per, perché quella casella in realtà dev’essere lui: “A voler inserire qualcuno che canta come quando si cantava, anche con un brano ritmato, ma che non debba essere cantato in corsivo o con quella mondezza di autotune”.

Per quanto a Valerio Scanu venga riconosciuta una gran voce e talento, lui ha ammesso di essersi sentito snobbato dal sistema: “Si dice sempre che sono quello di ‘in tutti i luoghi e in tutti laghi’, senza tenere conto che dietro c’è una tecnica”.

E a proposito di Sanremo e di come lui abbia dimostrato di saper cantare al di là di tutto, ha aggiunto, lanciando un’altra stoccata: “Sì, quando io ho fatto Sanremo sapevo cantare, ma non ero figo. Ora quelli di Amici che vanno a Sanremo magari non sanno cantare benissimo, ma sono fighi. La differenza è qui”.

Secondo Valerio Scanu dunque questo farebbe molto attualmente. Sembra che avere una bella voce non basti, ma ci si concentri più sull’aspetto, stando al suo punto di vista. Voi la pensate come lui o credete non sia esattamente così?