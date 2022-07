Giulia De Lellis ed Elettra Lamborghini indossano lo stesso abito (per niente economico) di un noto brand

L’abito indossato da Giulia De Lellis ed Elettra Lamborghini

Entrambe con un grande seguito, per motivi differenti, Giulia De Lellis ed Elettra Lamborghini sono tra i personaggi più in voga e amati da diverso tempo ormai. La prima è una delle regine dei social, la seconda lo è ma nella musica e dei tormentoni estivi! Caramello, l’ultimo singolo insieme a Rocco Hunt e Lola Indigo vola in classifica.

L’influencer e la cantante hanno però qualcosa in comune. Cosa? Ve lo diciamo subito. Recentemente Elettra Lamborghini e Giulia De Lellis hanno indossato lo stesso abito, che non è sfuggito agli utenti del web. A riportare alla luce questa curiosità è stata la pagina Instagram Look da Vip, che ha raccolto alcuni scatti e ricondiviso delle immagini che mostrano proprio le due sfoggiare l’abito in questione, firmato Saint Laurent.

Oltre alle indicazioni riportate dalla pagina Instagram Look da Vip, siamo andate a sbirciare nel sito ufficiale di Saint Laurent per riuscire a recuperare qualche informazione in più sul bel capo d’abbigliamento sfoggiato sui social da Giulia De Lellis ed Elettra Lamborghini.

Ebbene grazie a una piccola ricerca abbiamo scoperto perfino il costo dell’abito. Come si apprende dal portale a disposizione c’è solo e rigorosamente il colore nero, è il prezzo corrisponde a 1.290 Euro. Il lungo vestito in cotone è prodotto in Italia, come si apprende dalla scheda tecnica e ancora: “Ampio scollo tondo, senza maniche in crochet con dettagli laterali cut-out, cut a forma di stella sul retro e spacchi laterali sull’orlo”.

E a voi piace l’abito indossato da Giulia De Lellis ed Elettra Lamborghini? Lo acquistereste? Diteci la vostra nei commenti. Continuate a seguirci per altre news e curiosità sui personaggi del momento!

Novella 2000 © riproduzione riservata.