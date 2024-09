Durante un’intervista avvenuta nel corso della Mostra del Cinema di Venezia Giulia De Lellis ha parlato per la prima volta del presunto flirt con Tony Effe. Ecco che cosa ha rivelato.

Giulia De Lellis su Tony Effe

Secondo molti utenti del web sarebbe quasi ufficiale la relazione tra Giulia De Lellis e Tony Effe anche se i due diretti interessati non si sono mai esposti. A far parlare è stata una foto che hanno scattato insieme a Cristiano Malgioglio, come segno del non volersi più nascondere.

Ovviamente non sappiamo se è davvero così perché non si sono mai sbilanciati. All’inizio di tutta questa faccenda il rapper aveva rivelato che l’influencer era solo un’amica e nulla più. Un’indiscrezione, però, ha svelato che il cantante starebbe facendo sul serio e avrebbe anche messo da parte le altre sue frequentazioni:

“Ti posso dire che inizialmente non era una cosa seria e Tony aveva altre relazioni ma poi ha deciso di chiudere e frequentare solo Giulia! A me piacciono molto, sono diversi ma simili”.

Adesso per la prima volta a parlarne è stata proprio Giulia De Lellis nel corso di un’intervista alla Mostra del Cinema di Venezia. L’influencer era presente perché ha girato un cortometraggio intitolato “101%” in cui veste i panni di una delle protagoniste. Tuttavia il sito SuperGuida TV ne ha approfittato per chiederle se le danno fastidio le insinuazioni sulla storia con Tony Effe: “No, perché? Hanno detto cose ben peggiori“.

Ad oggi quindi manca ancora una conferma definitiva e molto probabilmente questa situazione di incertezza persisterà ancora per diverso tempo. I fan però non si arrenderanno nel cercare di capire se Giulia e Tony Effe hanno una relazione oppure no e, continuando a sperarci, attenderanno le foto di un loro bacio. Se questa arriverà oppure no ce lo dirà solo il tempo.