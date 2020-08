Queste ore per un’ipocondriaca come Giulia De Lellis sono state decisamente delicate. L’influencer, che sta vivendo una crisi con Andrea Damante ed è pronta a voltare pagina, ha preso una decisione dopo le vacanze in Sardegna (divenuto uno dei focolai del Covid-19 a causa della negligenza di alcuni turisti). La fashion blogger, infatti, si è sottoposta al tampone e ai suoi fan ha rivelato l’esito del controllo.

Solo poche ore prima, attraverso un post, Giulia De Lellis ha informato i follower di Instagram che oltre a dover riorganizzare la sua vita, avrebbe anche effettuato il test con la speranza di risultare negativa al Coronavirus, a differenza di numerosi vip positivi alle analisi di rito:

“La prima cosa che farò non appena atterrata, sarà il test COVID-19 ( il tampone per esattezza) perché nonostante io non abbia alcun sintomo è comunque importante verificare di non averlo contratto e non mettere a rischio nessuna delle persone che mi staranno vicine. Mi raccomando: fatelo anche voi. In particolare se avete viaggiato e interagito con altre persone che a loro volta potrebbero averlo inavvertitamente contratto. La nostra salute, quella dei nostri cari e delle persone con cui lavoriamo deve ASSOLUTAMENTE venire prima di tutto. In bocca al lupo per questo rientro a tutti, io come sempre vi terrò aggiornati”.