1 Secondo gli ultimi pettegolezzi sembrerebbe che Giulia De Lellis stia frequentando Carlo Beretta: Deianira Marzano svela però la verità sul gossip

Ancora una volta a finire nel mirino del gossip è Giulia De Lellis. Come sappiamo nelle ultime settimane la nota blogger ha fatto discutere per la sua storia con Andrea Damante. I due ex protagonisti di Uomini e Donne infatti stanno affrontando una nuova crisi, e solo qualche ora fa, inaspettatamente, l’influencer ha confermato la fine della relazione, pur ammettendo di essere ancora in ottimi rapporti col deejay. Queste le sue affermazioni a riguardo:

“Questa volta abbiamo voglia di proteggerci di più, per quanto possibile. Non abbiamo nascosto che da due mesi o poco più non stiamo più insieme e non viviamo sotto lo stesso tetto…lo vedete, l’ho detto. Ho condiviso con voi quasi tutto di questa relazione incredibile. È bene che sappiate anche le distanze e il tempo non cambieranno ma alcuni legami. Andre è e resterà una delle persone più importanti della mia vita. Ci siamo l’uno per l’altra senza odio né rancori, senza colpe o cose simili. Stiamo cercando solo di vivere la nostra vita così come viene augurandoci il meglio insieme o separati che sia”.

Tuttavia in queste ore Giulia De Lellis è finita nuovamente al centro della polemica. Stando a quanto riporta il settimanale Chi, sembrerebbe che la blogger abbia già voltato pagina e che stia frequentando niente che meno che Carlo Beretta, rampollo dell’omonima famiglia di industriali. I due sarebbero stati beccati insieme a cena, e gli amici stretti della De Lellis pare abbiano confermato il flirt. La neo coppia però, sempre stando a quello che si legge su Chi, sembrerebbe che non abbia intenzione di uscire allo scoperto, almeno per il momento.

Il gossip sulla presunta frequentazione tra la De Lellis e Beretta è però arrivato fino alle orecchie di Deianira Marzano, che ha così svelato la verità sulla questione. Pare infatti che tra Giulia e Carlo non ci sia alcun tipo di legame. Come se non bastasse l’imprenditore sarebbe anche in quarantena, e pare dunque impossibile che abbia cenato con la blogger. Queste le parole di Deianira:

“Questo è un gossip finito. Carlo Beretta è in quarantena, non si è mosso da casa”.

Pare dunque che Giulia De Lellis sia felicemente single. Ma cosa ha dichiarato Andrea Damante in merito al rapporto con la blogger? Rivediamo le sue parole.