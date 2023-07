NEWS

Nicolò Figini | 4 Luglio 2023

La gaffe di Giulia De Lellis

In queste settimane si è parlato tantissimo di Lana Del Rey, la quale è tornata con un nuovo tour in giro per il mondo. L’artista si è esibita in Italia per poi passare a Mykonos ieri sera. Qui era presente anche Giulia De Lellis. L’influencer è corsa a vedere l’artista ma di lì a poco è stata protagonista di una gaffe.

Come possiamo vedere anche dalla foto qui sotto, infatti, possiamo notare una foto scattata da Giulia stessa. Sul palco c’è Lana Del Rey e in sovraimpressione la De Lellis ha scritto un pezzo del testo di una canzone. Probabilmente voleva citare “Summertime Sadness“, ma per qualche strano motivo ha scritto le parole di “Summertime” di Louis Armstrong. Poco dopo che le è stato fatto presente, la Story è sparita.

La gaffe di Giulia De Lellis al concerto di Lana Del Rey

Pochi giorni fa Giulia De Lellis era entrata in una nuova polemica dopo che i fan le hanno criticato il fatto di scrivere “eh” al posto di “è” all’interno dei messaggi privati. Questa è stata la sua spiegazione:

“Raga grazie a tutti per avermi ricordato come si scrive ‘è’ con l’accento. Giusto un piccolo problema. Comunicazione di servizio: da quando sono piccola, siccome scrivo molto in fretta, per pigrizia non sposto il dito in alto e poi a destra per selezionare la ‘e’ che voglio con la tipologia di accento corretto.

Quindi faccio prima a scrivere ‘eh’. E da quel giorno quando scrivo di corsa, soprattutto in famiglia, mi permetto di fare questo piccolo errore grammaticale, ma che ormai sono anni che tutti sanno insomma”.

