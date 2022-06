Sonia Bruganelli “seconda scelta”, l’opinionista del GF Vip 7 doveva essere Giulia De Lellis: il retroscena

Giulia De Lellis doveva essere opinionista al GF Vip

In attesa della settima edizione del Grande Fratello Vip, continuano i rumor intorno alla scelta dei nuovi inquilini della casa più spiata d’Italia. Ma non solo, con Alfonso Signorini sempre al timone, si pensa anche agli opinionisti. Sì perché quelle dello scorso anno non dovevano essere riconfermate. Ma c’è stato un cambiamento improvviso. E Sonia Bruganelli pare essere confermata (anche se attendiamo la nota ufficiale). Ma c’è un retroscena in tutto questo ed ha un nome: Giulia De Lellis.

In pratica, quando oggi Sonia Bruganelli è stata data quasi come certa anche nella prossima edizione del GF Vip, in molti sono rimasti sorpresi. Sì perché proprio la moglie di Paolo Baonolis aveva detto che non sarebbe tornata a vestire quei panni perché, parole sue, “non penso che sarei di nuovo credibile nel ruolo di opinionista“.

In tanti hanno quindi iniziato a pensare male sul motivo per cui avrebbe cambiato. Ma Davide Maggio pare avere la risposta. La Bruganelli sarebbe stata richiamata in extremis perché chi era stata scelta, all’ultimo minuto non è stata accettata dai piani alti di Mediaset. E colei che il GF Vip voleva come opinionista era Giulia De Lellis. Proprio sul sito di Davide Maggio si legge:

“Quella di Lady Bonolis, però, non sembrerebbe essere affatto una prima scelta. In barba a quanto trapelato negli scorsi mesi, infatti, ci risulta che non ci fosse nessuna volontà di riconfermare le opinioniste uscenti. Le new entry erano già pronte ma una delle due nuove opinioniste non sarebbe stata approvata dalla mamma santissima di Cologno. Il suo nome? Giulia De Lellis. Ebbene sì, ad occupare la poltrona della Bruganelli avrebbe dovuto esserci proprio l’influencer romana.”

Quello che vi riportiamo è ovviamente un rumor riferito da chi di solito è sempre molto informato sulle vicende televisive. Intanto, per la seconda opinionista, si pensa che possa esserci Soleil Sorge. Se così fosse, una cosa è certa: questa volta le opinioniste non dovrebbero litigare. La Bruganelli ha infatti più volte difeso la Sorge durante la scorsa edizione del reality.

