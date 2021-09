1 Il web accusa Giulia De Lellis

Sono ormai anni che Giulia De Lellis è una dei nomi più amati e seguiti del web. Come ricorderemo l’influencer si è fatta conoscere dal grande pubblico dapprima grazie a Uomini e Donne, e in seguito grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2, dove ha avuto modo di farsi apprezzare ancora di più. A oggi dunque la De Lellis è una vera celebrità, e numerosi sono stati i progetti ai quali ha preso parte. Come sappiamo però spesso Giulia è stata anche protagonista della cronaca rosa e del gossip, per via della sua vita sentimentale. Dopo le chiacchierate storie con Andrea Damante, Irama e Andrea Iannone, al momento l’ex corteggiatrice ha ritrovato l’amore e la felicità, stavolta al fianco di Carlo Beretta.

Da ormai diverso tempo i due hanno una relazione stabile e tutto sembrerebbe procedere a meraviglia per la coppia, che sui social si mostra felice, innamorata e complice. Nel mentre Giulia continua a dedicarsi ai suoi impegni lavorativi, che sono numerosi. Tuttavia alcune ore fa è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere i social.

Su Instagram infatti Giulia De Lellis ha sponsorizzato una piastra, e per l’occasione ha postato un video in cui la usa. Tuttavia alcun utenti, come fa notare anche Very Inutil People, hanno accusato l’influencer, sostenendo come quest’ultima stesse usando la piastra spenta. Naturalmente si tratta solo di insinuazioni del web. Giulia infatti copre con la mano il led che dovrebbe mostrare la spia d’accensione, che non risulta dunque visibile.

