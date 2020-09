A seguito dei numerosi gossip che nelle ultime settimane hanno tenuto il web col fiato sospeso, qualche giorno fa Giulia De Lellis ha confermato la fine della relazione con Andrea Damante. I due dopo il ritorno di fiamma avvenuto qualche mese fa si sono nuovamente allontanati, tuttavia pare che stavolta il deejay e la blogger siano rimasti in ottimi rapporti. A svelarlo è stata la stessa Giulia, che con un post sui social ha affermato:

“Questa volta abbiamo voglia di proteggerci di più, per quanto possibile. Non abbiamo nascosto che da due mesi o poco più non stiamo più insieme e non viviamo sotto lo stesso tetto…lo vedete, l’ho detto. Ho condiviso con voi quasi tutto di questa relazione incredibile. È bene che sappiate anche le distanze e il tempo non cambieranno ma alcuni legami. Andre è e resterà una delle persone più importanti della mia vita. Ci siamo l’uno per l’altra senza odio né rancori, senza colpe o cose simili. Stiamo cercando solo di vivere la nostra vita così come viene augurandoci il meglio insieme o separati che sia”.