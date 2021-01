2 Giulia De Lellis sconvolge i fan! L’influencer mostra su Instagram i nuovi piccoli tatuaggi fatti sulle mani

Giulia De Lellis stupisce i suoi fan con alcuni tatuaggi nuovi di zecca! L’influencer, che qualche giorno fa è tornata a parlare del suo ex Andrea Damante, ha sconvolto i suoi quasi 5 milioni di follower postando una serie di foto che mostrano il risultato finale. “Ho fatto nuovi e piccoli tatuaggi oggi“, mostra con orgoglio su Instagram.

Sempre attraverso il suo profilo, la De Lellis ha raccontato le reazioni avute dai suoi parenti alla visione dei micro-tattoo. “Mia madre inca***, mia zia pensa che sia un henné – ha svelato Giulia – Peppe De Lellis (il fratello, ndr) ed io amiamo follemente. 3,2,1 ed arriva la chiamata di mio papà“. Ma i nuovi tatuaggi non sono l’unico particolare ad aver catturato l’attenzione dei seguaci.

In molti hanno notato che Giulia De Lellis indossa ancora un vecchio anello che, secondo i beninformati, le è stato regalato da Andrea Damante. “Che bella la fedina Cartier…chi te l’ha regalata?“, chiede ironicamente una ragazza che sembra conoscere già la risposta. Si tratterebbe di un pegno d’amore che l’ex tronista avrebbe regalato alla De Lellis lo scorso 20 maggio per festeggiare i loro quattro anni d’amore (considerando anche i mesi in cui sono stati separati).

Attualmente Giulia sembra aver ritrovato il sorriso accanto a Carlo Gussalli Beretta. I due hanno trascorso le vacanze natalizie a St. Moritz in Svizzera e da qualche settimana sono inseparabili. Damante, d’altro canto, è stato invece più volte avvistato in compagnia della modella Elisa Visari, con cui ha fatto un viaggio a Dubai. E’ davvero finita per i Damellis o ci troviamo di fronte all’ennesima separazione prima di una nuova riconciliazione in grande stile?

