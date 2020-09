Sono passati diversi giorni da quando sia Giulia Latini che Daniele Schiavon hanno annunciato di essere risultati positivi al Covid-19. I due ex corteggiatori di Uomini e Donne, dopo aver trascorso qualche giorno in relax in Sardegna, si sono sottoposti al tampone, scoprendo così di aver contratto il Coronavirus. A quel punto entrambi hanno iniziato un lungo isolamento, ricevendo il supporto e il sostegno di migliaia di fan. La prima a raccontare quello che era accaduto è stata proprio la Latini, che con un post sui social ha annunciato:

“Ciao ragazzi, vi siete preoccupati in molti e questo mi fa piacere. Ho sempre comunicato in estrema trasparenza con voi, quindi volevo dirvi che purtroppo sono risultata positiva al Covid-19. Per chi fosse preoccupato per il mio stato di salute, non c’è da agitarsi, ho solo forti emicranie e spossatezza. Sicuramente molti altri faranno qualunquismo inutile dicendo cose tipo “te la sei cercata” o “ti sta bene”. Fate pure. Non voglio in nessun modo polemizzare e mi prendo le mie responsabilità. Ad oggi, l’unica cosa che so è che starò per un po’ sola con me stessa e avrò modo di trascorrere delle giornate più introspettive e meno superficiali rispetto all’ultimo periodo. Sono isolata a Roma, quindi la mia famiglia e i miei amici sono al sicuro. Il resto con positività, come sempre, si supera. Un bacio contagioso. Giulia”.