1 Dopo l’addio a Rosy Abate, Giulia Michelini è pronta ad interpretare un altro personaggio in una nuova fiction su Rai 1? L’indiscrezione

A breve potrebbero arrivare importanti novità per il futuro lavorativo di Giulia Michelini, una delle attrici italiane più amate nel nostro Paese. Si vocifera infatti che sia pronta ad interpretare un altro personaggio di rilievo in una nuova fiction che andrà in onda su Rai 1. Questa potrebbe trattarsi di una bella opportunità, per la Michelini che in questi anni si è calata in tantissimi ruoli nel piccolo e grande schermo e che ha avuto un successo clamoroso in Squadra Antimafia prima e lo spin-off dedicato a Rosy Abate poi.

L’importante indiscrezione di una possibile ghiotta opportunità per Giulia Michelini arriva dal sempre ben informato Bubino Blog, che ha così lanciato lo scoop sull’attrice di origini romane. Ma andiamo a capire nel dettaglio quanto si apprende dal portale web:

“Giulia Michelini è in lizza con un’altra attrice, altrettanto giovane, brava e amata, per diventare la protagonista di una nuova fiction destinata a Raiuno. Una grande occasione per la definitiva consacrazione come attrice a tutto tondo, uscendo dall’iconico ruolo di Rosy Abate, un personaggio a cui ha dato tutto, per affrontare nuove sfide e riappropriarsi di Giulia Michelini, una brava attrice con un nome e cognome e non un personaggio di fantasia”.

Si legge nel sito d’informazione. Al momento dunque pare trattarsi di rumor che potrebbero trovare conferme nelle prossime settimane o mesi. Giulia Michelini quindi potrebbe essere davvero pronta a voltare pagina e regalare ai telespettatori un nuovo personaggio a cui affezionarsi. Vedremo su chi ricadrà la scelta di Rai 1. Intanto lo scorso anno, in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, ha parlato proprio del celebre ruolo in Rosy Abate. Ricordiamo le sue dichiarazioni…