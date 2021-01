Chi è Giulia Michelini? Età, altezza, figlio, fidanzato e Instagram

Conosciamo meglio tutte le news e curiosità sull’amata attrice, Giulia Michelini: dall’età, all’altezza, per passare alla vita privata, figlio, fidanzato e dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Giulia Michelini

Nome e Cognome: Giulia Michelini

Data di nascita: 2 giugno 1985

Luogo di Nascita: Roma

Età: 35 anni

Altezza: 1 metro e 60 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: attrice

Fidanzato: informazione non disponibile

Figli: Giulia ha un figlio di nome Giulio Cosimo

Tatuaggi: Giulia non ha tatuaggi visibili su suo corpo

Profilo Instagram: @giuliettilini

Giulia Michelini biografia, età e altezza

Cosa conosciamo della biografia di Giulia Michelini? La nota attrice italiana, nasce a Roma il 2 giugno 1985, dunque la sua età corrisponde a 35 anni.

Tra le altre informazioni sappiamo che l’altezza corrisponde a 1 metro e 60 centimetri. Non conosciamo, invece, il peso.

Della sua vita famigliare, purtroppo, non si sa molto. Per quanto riguarda l’istruzione, invece, ha intrapreso gli studi classici al Liceo Mamiani della sua città. Inoltre, tra le passioni, da ragazza praticava ginnastica artistica a livello agonistico.

Abbiamo molte più news, invece, per quel che riguarda la sua carriera.

Carriera

Oggi, all’età di 34 anni, gode di una certa fama sul territorio italiano. Questo grazie alle fiction Mediaset a cui ha preso parte, come per esempio la terza stagione di Distretto di Polizia, nel 2002. Qui ha interpretato la sorella del personaggio di Claudia Pandolfi, ruolo portato avanti per i due anni seguenti.

Negli anni successivi Giulia Michelini partecipa al film di Gabriele Muccino, Ricordati di me e ad altre fiction come R.I.S – Delitti imperfetti o la miniserie Aldo Moro – Il Presidente.

La sua popolarità, però, viene confermata quando inizia a recitare nel ruolo di protagonista in Squadra antimafia – Palermo oggi. Nella serie, in onda dal 2009 al 2016, veste i panni della mafiosa Rosy Abate. Proprio grazie alla sua interpretazione, il personaggio ottiene uno spin off dall’omonimo titolo. Andato in onda, per la prima volta nel 2017, tornerà con una seconda stagione nel corso del 2019.

Durante la sua carriera lavora con registi di rilievo come Ferzan Özpetek, Paolo Genovese e Carlo Vanzina. Infine, sempre nel 2017 ottiene una parte nello show In Treatment 3, nei panni della paziente del giovedì del Dottor Mari.

Film e serie TV

La carriera di attrice inizia, appunto, nel 2002 con Distretto di polizia. Da qui, però, ha registrato un successo dopo l’altro. Vediamo a quali film e serie TV ha partecipato Giulia Michelini:

Paolo Borsellino (2004)

(2004) R.I.S. – Delitti imperfetti (2005-2008)

(2005-2008) Vientos de agua (2006)

(2006) Il vizio dell’amore (2006)

(2006) Aldo Moro – Il Presidente (2008)

(2008) La scelta di Laura (2009)

(2009) Squadra antimafia (2009-2016)

(2009-2016) I soliti idioti (2009)

(2009) Gli anni spezzati – L’ingegnere (2014)

(2014) Il bosco (2015)

(2015) In Treatment (2017)

(2017) Rosy Abate – La serie (2017-2019)

(2017-2019) Tutti per 1 – 1 per tutti (2020)

Tuttavia, Giulia Michelini ha preso parte anche ad altri film:

Ricordati di me (2003)

(2003) La ragazza del lago (2007)

(2007) Cado dalle nubi (2009)

(2009) Il grande sogno (2009)

(2009) Immaturi (2011)

(2011) Febbre da fieno (2011)

(2011) Cavalli (2011)

(2011) I calcianti (2012)

(2012) Outing – Fidanzati per sbaglio (2012)

(2012) Allacciate le cinture (2014)

(2014) Sei mai stata sulla luna? (2015)

(2015) Torno indietro e cambio vita (2015)

(2015) Pecore in erba (2015)

(2015) Dove non ho mai abitato (2017)

(2017) A casa tutti bene (2018)

(2018) Io c’è (2018)

(2018) Nevermind (2018)

Programmi televisivi

In questi anni Giulia Michelini è stata protagonista, in veste di ospite o giudice, di alcuni programmi televisivi. Ricordiamone alcuni:

Chiambretti Night (2009) – Ospite

(2009) – Ospite Verissimo – Ospite

– Ospite C’è posta per te (2012; 2018; 2019; 2020) – Ospite

(2012; 2018; 2019; 2020) – Ospite Italian Pro Surfer (2016) – Giudice speciale

(2016) – Giudice speciale Amici di Maria De Filippi – (2018) Giudice

– (2018) Giudice Amici Celebrities – (2019) – Giudice

Teatro

Nel corso della carriera Giulia Michelini è stata impegnata anche a teatro:

Girotondo (2010)

(2010) Due partite (2015 – 2016)

(2015 – 2016) Due partite (2016 – 2017)

Ora che abbiamo ripercorso la carriera di Giulia, concentriamoci invece sulla sua vita privata…

La vita privata di Giulia Michelini

Della vita privata di Giulia Michelini non sappiamo quasi nulla, infatti sembra molto riservata, specialmente nelle questioni di cuore. Del resto, nemmeno il suo profilo Instagram riesce a darci qualche informazione in più. Per il momento non sappiamo, quindi, se abbia o meno un marito o soltanto un fidanzato.

Il sito Gossip e TV riporta che in passato sembrava aver avuto una frequentazione con Giorgio Pasotti. Inoltre ha avuto una relazione particolarmente importante e profonda con Andrea Napoleoni.

All’età di 19 anni, Giulia Michelini ha avuto un figlio (Giulio Cosimo), insieme al velista Giorgio Cerasuolo. Durante un’intervista con Vanity Fair del 2015 ha parlato proprio di come questa gravidanza le abbia salvato la vita. L’attrice ha rivelato che il suo primo pensiero era stato quello di abortire, ma all’improvviso, dopo aver preso appuntamento alla clinica, ha cambiato idea.

Nell’intervista ha poi raccontato di come sia andata via di casa dopo aver preso la decisione di tenere il bambino, anche se con il fidanzato la storia era finita. Questo l’ha portata a non parlare con i genitori finché la pancia non ha iniziato a spuntare. Oggi, per fortuna, sono una famiglia unita e felice.

Ad oggi non abbiamo altre informazioni su Giulia Michelini.

Dove seguire Giulia Michelini: Instagram e social

Giulia Michelini, come abbiamo detto in precedenza, è una persona molto riservata. Infatti, i profili social non lasciano trapelare quasi niente.

Fatta eccezione per pochi scatti insieme al figlio o con qualche amico su Instagram, la Michelini carica soltanto immagini in cui posa o altre foto promozionali, che riguardano i suoi progetti.

Anche Facebook non dà nessuna informazione personale, ma tratta solamente di lavoro, per il cinema e per la moda.

