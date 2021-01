1 Aneddotto interessante quello che vede Giulia Salemi partecipare a Miss Italia nel 2014. La vincitrice fu un’ex tronista, ma c’erano altre di Uomini e donne.

Le strade del Grande Fratello e di Uomini e donne sono un continuo intreccio e questa volta ad unirle è il concorso di Miss Italia. Nel 2014, infatti, Giulia Salemi vi partecipò, ma in quell’anno, ricco di bellezze e volti diventati poi noti, vinse proprio un’ex tronista del programma di Maria De Filippi.

L’attuale concorrente del GF Vip partecipò a Miss Italia 2014 all’età di 21 anni dopo aver vinto la selezione di Miss Piacenza. Al concorso di bellezza si classificò terza e vinse le fasce di Miss Sport Lotto Emilia Romagna e Miss Tv Sorrisi e Canzoni. Fu comunque considerata la vincitrice morale, poiché la giuria l’avrebbe fatta vincere. Tra l’altro fu proprio la giuria a ripescarla dopo un’eliminazione al televoto. In generale molti, anche tra i telespettatori, la considerarono bellissima e con carattere, e quindi in generale perfetta per la vittoria.

Ma chi vinse allora quell’edizione? Come vi abbiamo detto, si tratta di un’ex tronista di Uomini e donne e cioè Clarissa Marchese. L’allora ventenne di Agrigento fu incoronata da Emis Killa e vinse grazie proprio al televoto. Nell’autunno del 2016, poi, partecipò come tronista a Uomini e donne e scelse Federico Gregucci. I due si sono sposati il 30 maggio 2019 e l’11 marzo 2020 sono diventati genitori della piccola Arya.

Ma nel 2014 a Miss Italia ci sono stati altri volti diventati poi noti negli anni e grazie proprio a Uomini e donne. Ecco di chi si tratta…