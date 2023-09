Spettacolo

Andrea Sanna | 12 Settembre 2023

Amici Grande Fratello

La somiglianza tra Letizia Petris e Giulia Molino

Letizia Petris ieri ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello. La fotografa ha 24 anni e la sua storia, come vedremo, ha colpito tutti. Ma non solo quella. In tanti nel vederla hanno notato una somiglianza incredibile con un’ex allieva della scuola di Amici.

Ricordate Giulia Molino? Ha partecipato al telent show condotto da Maria De Filippi, nel corso della 19esima edizione, arrivando in finale. Vi rinfreschiamo la memoria…

La sua “Va tutto bene” quell’anno ad Amici è stata una delle canzoni più cantate e amate dai telespettatori. Oggi Giulia la ritroviamo nel cast del musical di Mare Fuori.

Ebbene nel ripensare a Giulia Molino, il pubblico osservando i tratti del viso di Letizia Petris ha notato quanto le due siano davvero molto somiglianti. E qui vi lasciamo una foto di Letizia che prova quello che tanti utenti dicono…

Insomma guardandole effettivamente non si può negare che le due abbiano qualcosa di davvero simile. Pensiamo al taglio degli occhi, le labbra carnose e non solo.

La storia di Letizia

Come dicevamo Letizia Petris oggi è tra i concorrenti del Grande Fratello e nella clip di presentazione ha raccontato di arrivare da un paese vicino Riccione e lavorare come fotografa. Nel parlare della sua storia ha spiegato che la sua vita è come una serie TV.

La ragazza infatti ha un particolare passato alle spalle, che ha deciso di rivelare prima del suo ingresso nel reality show: “Papà e mamma, quando erano adolescenti, erano due tossicodipendenti. A San Patrignano si sono innamorati follemente e in seguito sono nata io. Fino ai 15 anni sono stata sempre in comunità, non sono quasi mai uscita di casa”.

Una situazione difficile quella di Letizia Petris. Nel video di presentazione ha ricordato anche suo padre, scomparso da qualche anno. I due erano legatissimi. con la voce rotta e gli occhi lucidi ha detto: “Ho iniziato l’università e in quei giorni mamma mi dice che papà non si sente bene. Il problema è che dall’ospedale non è mai uscito. Mi mancano tantissimo i suoi abbracci. Ma lui mi ha insegnato a non mollare mai”.

Successivamente Letizia Petris ha parlato di questo con Alfonso Signorini. Quando il conduttore le ha chiesto cosa l’abbia spinta a lasciare la comunità, ha risposto: “Io sono cresciuta lì. Quello mi ha lasciato dentro la vita perché senza io non ci sarei”.

I suoi coinquilini sono rimasti molto colpiti dalla sua storia e Massimiliano Varrese in particolare ha detto: “Quando ha parlato del papà mi sono emozionato. Avendo una figlia piccola mi sono immedesimato”.