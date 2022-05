Giulia Quattrociocche è di nuovo incinta

L’ex tronista Giulia Quattrociocche ha avuto una relazione con Daniele Schiavon dopo Uomini e Donne. Una volta che la loro storia è naufragata, però, ha ritrovato la felicità con l’attuale compagno Manuel Magazzino. Insieme, nel novembre del 2021 hanno dato la vita alla primogenita Cloe. Adesso, a pochi mesi di distanza, arriva l’annuncio di una seconda gravidanza. Sui social ha scritto: “C’è piaciuto così tanto che abbiamo fatto il bis“.

Sul sito Gossip e TV si legge:

L’ex Tronista ha detto di essere rimasta incinta nel periodo di febbraio – marzo scorso. Tre mesi dopo la nascita della sua prima figlia, Cloe, chiamata affettuosamente “Nana”. Giulia ha scherzato a proposito della grande vicinanza tra le due gravidanze, scrivendo che lei e il compagno dovrebbero forse fare altre attività, come per esempio guardare un film. La Quattrociocche ha condiviso anche delle immagini delle sue ecografia che mostrano abbastanza nitidamente il capo della creatura che porta in grembo.

Nel 2020 si era già parlato di una sua ipotetica gravidanza di Giulia Quattrociocche ma era intervenuto Daniele Schiavon, il fidanzato dell’epoca, a smentire la notizia:

Mi state scrivendo e mi state dicendo che diventerò padre ma non è così! Sono venuto a sapere che Giulia è incinta e convive, e io sono molto contento, senza rancore e senza niente, anche perché era tutto ciò che voleva. Con me non ci è riuscita. Sono contento per lei. Mi spiace per voi, ma un giorno diventerò anche io padre.

Oggi, invece, Giulia Quattrociocche ha trovato la felicità e si sta facendo una famiglia sempre più numerosa. Non ci resta che farle le nostre congratulazioni per la bella notizia. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news, come per esempio il nome e il sesso del nuovo figlio. Vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.

Novella 2000 © riproduzione riservata.