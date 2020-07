Giulia Quattrociocche è incinta: la reazione di Daniele Schiavon

Sono trascorsi diversi mesi da quando Giulia Quattrociocche ha terminato il suo percorso a Uomini e Donne, decidendo di tornare a casa con Daniele Schiavon. Per un po’ di tempo tutto è andato per il verso giusto tra i due, che hanno così iniziato una relazione. Tuttavia dopo una manciata di mesi le cose sono precipitate e così Giulia e Daniele hanno annunciato la separazione. A quel punto l’ex tronista del dating show è letteralmente scomparsa dalla circolazione, tornando alla sua vita di sempre. Solo qualche giorno fa però abbiamo appreso che la Quattrociocche ha un nuovo amore, convive ed è addirittura incinta! A svelare la notizia è stato tra i tanti anche Amedeo Venza, che sui suoi social ha dichiarato:

Adesso, dopo aver scoperto che Giulia Quattrociocche è incinta, è arrivata la reazione di Daniele Schiavon, che ha raccontato di essere stato contattato da diversi utenti, che pensavano che fosse lui il padre del bambino. L’ex corteggiatore così ha detto la sua in merito alla gravidanza di Giulia, facendo chiarezza sulla situazione sui social. Queste le sue parole a riguardo:

“Mi state scrivendo e mi state dicendo che diventerò padre ma non è così! Sono venuto a sapere che Giulia è incinta e convive, e io sono molto contento, senza rancore e senza niente, anche perché era tutto ciò che voleva. Con me non ci è riuscita. Sono contento per lei. Mi spiace per voi, ma un giorno diventerò anche io padre!”