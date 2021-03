Giulia Salemi ha scelto un costosissimo abito per la finale: prezzo e brand

L’abito di Giulia Salemi

È appena iniziata la finale del Grande Fratello Vip 5, e finalmente stasera scopriremo chi vincerà questa lunga edizione. Nel mentre gli ex concorrenti, tra cui Giulia Salemi, sono stati protagonisti della sigla iniziale, che ha emozionato non solo il pubblico da casa, ma anche tutto il web e i 5 finalisti.

Nel mentre come sempre gli utenti sono stati attentissimi agli outfit dei gieffini e degli ex Vipponi e proprio il look dell’influencer, che ormai è una vera e propria icona di stile, ha conquistato il cuore dei telespettatori. Ma quale outfit ha scelto questa sera? Scopriamolo insieme.

In vista della finale del Grande Fratello Vip 5, Giulia Salemi, come ci svela Manuel Di Gioia, ha deciso di indossare un costosissimo abito di Alessandra Rich. Ma qual è il prezzo di questo meraviglioso ed elegantissimo vestito? Ben 3250€!

Perm l’ultima volta Giulia ha stupito il web intero e il pubblico da casa col suo stupendo abito. Nel mentre la Salemi si prepara a riabbracciare il suo Pierpaolo Pretelli, dopo alcuni giorni di separazione. I due avranno finalmente modo di viversi e di conoscersi a pieno. Come proseguiranno le cose tra loro? Non resta che attendere per scoprirlo.

