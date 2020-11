1 GF Vip: a mezz’ora dal suo ritorno nella Casa, Giulia Salemi cade durante la prova bonus. Ecco il video del momento

Un ritorno con il botto (nel vero senso della parola) quello di Giulia Salemi al Grande Fratello Vip, slittato di qualche settimana. La bella italo-persiana è stata infatti protagonista di una caduta. Un modo un po’ stravagante di festeggiare il suo ingresso nella Casa. Insieme a lei anche Stefano Bettarini, altro ex del programma.

Appena arrivati, Giulia Salemi e Stefano Bettarini sono stati subito chiamati agli ordini di Alfonso Signorini che, ha chiesto loro di sottoporsi ad una prova bonus. I due nuovi vipponi, al segnale del conduttore, sono dovuti correre in giardino e buttarsi così in piscina. Una proposta che i due hanno accolto senza alcun ripensamento, ma che ha visto la fashion blogger vittima di una caduta.

Come potete ben vedere dal video (CLICCA QUI), Giulia Salemi si è fatta aiutare dalle sue nuove compagne d’avventura a togliere il microfono, ma dalla fretta di raggiungere la piscina, prima dello scadere del tempo, è caduta con le ginocchia per terra in veranda.

Da valorosa concorrente, però, Giulia Salemi non si è data per vinta e aiutata da alcune delle ragazze del GF Vip, ha ripreso la sua corsa verso il traguardo. Una volta arrivata, però, la Power (così si fa chiamare dai fan) ha accusato qualche fastidio, causando un attimo di panico tra i concorrenti.

L’influencer infatti ha avuto qualche difficoltà nell’uscire dalla piscina, poiché dolorante. Con l’aiuto degli altri vipponi, però, è riuscita a raggiungere il salone ed è stata immediatamente soccorsa. Nulla di che, ci teniamo a precisarlo. Solo qualche graffio, ma il ghiaccio è stato necessario per tentare di evitare quanto meno i lividi.

Giulia Salemi a mezz’ora dal suo arrivo al GF Vip è caduta per terra, ma per fortuna tutto è bene quel che finisce bene!