Vincenzo Chianese | 22 Novembre 2022

Il discorso di Giulia Salemi

Ancora una volta Giulia Salemi scende in campo per combattere per i diritti delle donne. Solo qualche settimana fa l’influencer è stata protagonista di una puntata de Le Iene, durante la quale ha tenuto un commovente monologo a favore delle donne iraniane. Poche ore fa come se non bastasse l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è arrivata nientemeno che alla Camera dei Deputati, in occasione della Giornata contro la Violenza sulle donne, che come sappiamo ricade il prossimo 25 novembre. Anno dopo anno milioni di persone in tutto il mondo si schierano per sostenere e supportare questa importante causa, che ancora oggi è un tema delicato e sensibile.

Stavolta a dire la sua è stata proprio un’emozionata Giulia Salemi, che alla Camera dei Deputati ha parlato proprio in occasione della Giornata contro la Violenza sulle donne. Sui social nel mentre ha così iniziato a girare un estratto del discorso dell’influencer. Queste alcune delle sue dichiarazioni, che hanno commosso il web:

“Quello che noi facciamo oggi qui è tenere la luce accesa sulla data del 25 novembre, per ricordare che esiste la violenza sulle donne, e che questa violenza va combattuta non solo in questa giornata, ma nella vita di tutti i giorni. Io mi stupisco, e sono sincera, che ci debba essere una Giornata contro la violenza sulle donne. Tuttavia se c’è è evidente che non tutti sono riusciti a comprendere l’importanza del rispetto del valore della vita e delle scelte delle donne”.

Comunque bisogna riconoscerlo che Giulia Salemi ha fatto il miglior percorso lavorativo dopo il Grande Fratello pic.twitter.com/8az6FdsXGJ — L0LA 🪐 (@Logorr0ica93) November 22, 2022

Ancora una volta la sensibilità di Giulia Salemi ha commosso gli utenti. Il web nel mentre si prepara a celebrare la Giornata contro la Violenza sulle donne, che ricordiamo ricorrerà il prossimo 25 novembre.