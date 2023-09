Giulia Salemi chiarisce il suo “no comment” al nuovo GF e sbotta

Spettacolo

Debora Parigi | 23 Settembre 2023

La reazione di Giulia Salemi a parole riportate e non dette da lei sul Grande Fratello

Proprio ieri vi abbiamo riportato un commento che Giulia Salemi avrebbe fatto sulla nuova edizione del Grande Fratello. Ricordiamo che non è stata ricofermata nel cast e al suo posto c’è Rebecca Staffelli. Inoltre proprio il reality è un po’ cambiato rispetto agli ultimi anni per volere di Mediaset.

Comunque, la Salemi, durante la Fashion Week, aveva rilasciato un’intervista a Fanpage. E quando le era stato chiesto cosa ne pensasse appunto della nuova edizione del Grande Fratello, la sua risposta era stata “No comment”. In realtà, però, l’influencer non ha detto così. Le sue parole sarebbero state cambiate. E questo non le è piaciuto.

Così, dopo che la notizia era rimbalzata ovunque, Giulia Salemi è intervenuta su Twitter in maniera risoluta. Ha spiegato cosa aveva detto esattamente e si è anche molto innervosita per averle messo in bocca parole mai dette. Ecco cosa ha scritto sui social:

“‘Ragazzi scusate ma devo andare…’ è diventato ‘No comment’. Durante una sfilata della FW vengo fermata da un giornalista di Fanpage (testata che stimo) che mi chiede due battute sullo show appena visto. Nonostante fossi davvero di corsa, perchè questa è una settimana frenetica dove si vive a 100 all’ora, dico comunque di sì perché il tema mi sta a cuore. L’intervista è anche bella ma, come spesso accade, la mia gentilezza ed educazione ha ispirato la fantasia dei giornalisti cinici in cerca di clickbait cambiando una frase che ovviamente diventa titolo da strumentalizzare da una stampa poco attenta alla verità e più interessata al clamore. CHE NESSUNO SI PERMETTA di mettermi in bocca parole per creare zizzania nei confronti di un programma ed un conduttore a cui devo solo gratitudine. Grazie!”.

Dalle sue parole si evince anche che Giulia Salemi non ha litigato con nessuno del reality. Inoltre spende sempre belle parole verso un programma e un conduttore che le hanno dato molto.