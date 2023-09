NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Settembre 2023

Le parole di Giulia Salemi

È un periodo di certo intenso questo per Giulia Salemi. Come ben sappiamo infatti l’influencer ha detto addio al Grande Fratello, dove curava la parte social, venendo sostituita da Rebecca Staffelli. Tuttavia per l’ex Vippona sono arrivati tanti nuovi progetti e in questi giorni è entrata a far parte del cast de La Vita in Diretta. Anche in questa occasione, come era prevedibile, la Salemi sta conquistando il grande pubblico Rai, e di certo per lei questa è nuova sfida, che sta dando già ottimi risultati. Nel mentre nelle ultime ore Giulia è stata una delle protagoniste della Fashion Week di Milano, e di certo ha attirato l’attenzione su di sé. L’influencer infatti sta partecipando a diverse sfilate, apparendo più sexy e in forma che mai.

Proprio dopo un evento della settimana della moda milanese, Giulia Salemi è stata raggiunta dai microfoni di FanPage. Nel corso della chiacchierata con la nota testata però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Vediamo di cosa si tratta. Dopo aver parlato della sua partecipazione alle sfilate, e dopo aver parlato della sua esperienza in Rai, che sta andando a gonfie vele, Giulia ha anche commentato la nuova edizione del Grande Fratello. FanPage ha infatti chiesto all’influencer una dichiarazione sul reality show, tuttavia la Salemi, sorprendendo tutti, si è limitata semplicemente ad affermare:

“No comment”.

Sembrerebbe dunque che Giulia Salemi non voglia esporsi sulla nuova edizione del Grande Fratello, e che al momento sia unicamente concentrata sui suoi attuali impegni. Nel mentre i più sui social hanno notato come nel corso della prima puntata il nome della Salemi non sia mai stato menzionato, e la cosa ha fatto storcere il naso ai fan. Giulia tuttavia continua a dedicarsi alla sua carriera e all’ex Vippona dunque facciamo un enorme in bocca al lupo.