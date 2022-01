Giulia Salemi è intervenuta su Twitter, commentando un discorso che riguarda anche il suo fidanzato. Facciamo, per, un passo indietro per capire meglio la situazione. Prima che qualche ora fa scoppiasse il bacio tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, quest’ultimo sembrava molto confuso su chi preferisse tra lei e Soleil Sorge. C’è stata, infatti, molta indecisione da parte sua.

Un utente del web ha fatto, quindi, notare come Basciano non molto tempo fa si sia paragonato a Pierpaolo Pretelli nei suoi comportamenti all’interno della Casa più spiata d’Italia. La persona in questione, però, non ha accolto di buon grado il riferimento e ha fatto notare tutto quello che, in base a quanto ricorda, il modello non ha fatto nella sua edizione:

Basciano si paragona a Pierpaolo, poi prima bacia Sophie, poi lei va a fumare e lui va da Soleil, prova a baciarla ma lei rifiuta poi Sophie gli parla e lui “vuoi la guerra? Se non stai con me… devi venirmi a prendere” ricordiamoglielo chi è pier.

Ha messo, quindi un breve spezzone di video in cui Pierpaolo adagia sotto la testa di Giulia Salemi un cuscino per farla stare più comoda. La risposta, molto simpatica, dell’influencer italo-persiana non si è fatta attendere e ha scritto in maiuscolo: “URLALO“. A questo punto l’utente ha replicato: “Amo ti rendi conto che ce n’è uno e te lo sei preso tu? Almeno fallo clonare, fai qualcosa ti prego“. Parole che fanno capire come la dolcezza di Pretelli sia rimasta nel cuore di moltissime persone nonostante ormai sia passato quasi un anno dalla sua permanenza al GF Vip 5.

Alessandro Basciano inizierà a comportarsi in questo modo sempre più tenero e affettuoso anche con Sophie ora che sono finalmente arrivati al bacio? lo scopriremo molto presto. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.

