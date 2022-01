In queste ore a dire la sua sul triangolo Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge è stata Giulia Salemi. Ma facciamo un piccolo recap di quello che è accaduto. Come sappiamo negli ultimi giorni proprio la modella nella casa del Grande Fratello Vip 6 ha svelato dei retroscena sul suo matrimonio, e si è così parlato di amore libero. Anche nel corso dell’ultima diretta del reality l’argomento è stato affrontato e lo stesso Alex ha finalmente fatto un po’ di chiarezza su quanto accaduto con Soleil sotto le coperte qualche mese fa. Tuttavia sui social a commentare il momento è stata proprio Giulia, che ha fatto un duro attacco alla coppia, esprimendo il suo pensiero. Queste le dichiarazioni della Salemi:

“Allora volete fare le cose a tre, a quattro? Vi sentite moderni cosi? Ok, fate come volete, ma non passi il messaggio che sia la cosa giusta da fare perché io ci tengo alla mia monogamia”.

Tuttavia alcuni utenti sui social hanno duramente attaccato Giulia Salemi per le sue parole e a quel punto l’influencer è stata costretta a cancellare il suo tweet. Poco dopo però l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è tornata a parlare, facendo ulteriore chiarezza su ciò che voleva esprimere. Ecco cosa ha affermato la compagna di Pierpaolo Pretelli:

“Lo riscrivo perché non voglio passare per bigotta che non sono. Io credo assolutamente nell’amore libero in tutte le sue forme ma dopo ciò che ho sentito stasera se Pierpaolo mi dicesse che prova amore anche per un’altra non la prenderei benissimo. Tutto qua easy raga”.