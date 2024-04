Giulia Salemi conferma il gossip su Pierpaolo Pretelli “Abbiamo affrontato una crisi ma…”

Spettacolo

Andrea Sanna | 20 Aprile 2024

Giulia Salemi

In una recente intervista Giulia Salemi conferma una crisi affrontata in passato con il fidanzato Pierpaolo Pretelli

In un’intervista rilasciata a Vanity Fair Giulia Salemi, tra le tante cose, ha parlato anche della passata crisi affrontata con il fidanzato Pierpaolo Pretelli. A proposito del gossip passato, l’influencer ha fatto chiarezza.

Giulia Salemi conferma la passata crisi con Pierpaolo

Tra le notizie di questa giornata, gossip e indiscrezioni sui volti noti della TV, non poteva mancare anche Giulia Salemi e la sua recente intervista a Vanity Fair. L’influencer si è raccontata a 360° e si è confidata anche sulla sua relazione con Pierpaolo Pretelli.

L’ex inviata social del Grande Fratello ha ammesso che anche la sua relazione, come tante altre, ha affrontato tre fasi “l’entusiasmo iniziale, lo stazionamento che permette di mettere le basi per quello che sarà, e la crisi”. Giulia Salemi ha raccontato che anche lei e Pierpaolo Pretelli hanno affrontato la crisi. Insieme hanno capito che avevano due strade: uscirne da vincenti o sconfitti:

«Quando non ti senti realizzato e gratificato è facile riversare il nervosismo e la frustrazione sulla persona che hai affianco. Ed è per questo che a un certo punto ci siamo chiesti come fare per risolvere i nostri problemi».

Ovviamente sono riusciti a trovare una soluzione, ma come? Giulia Salemi ha spiegato che è stato importante parlarne immediatamente, così da potere chiedere scusa se necessario: “In passato ci è capitato di accumulare tanto e di risponderci male, e questo ci portava a soffrire”. Quanto successo, però, ha insegnato entrambi a non sfogare ciò che non va nella loro vita nel partner. Se si sbaglia ci si chiede scusa e si riparte. Ed è ciò che hanno fatto: “Dopo tre anni, cerchiamo di tenere delle cose per noi”.

Né Giulia Salemi né Pierpaolo Pretelli ne hanno mai parlato sui social, per un preciso motivo. Secondo lei infatti sembra che la gente non aspetta altro che vedere i fallimenti altrui e si tratta di una cosa molto avvilente. Per questo sentono il bisogno di tutelarsi: “Questo mi ha insegno a riapprezzare la normalità delle piccole cose della vita”. E come darle torto?